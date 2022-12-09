8人涉蒙面法示威否認暴動罪　控方稱被告攜頭盔面罩及搬磚 (13:10)

8名不認罪的被告為謝芷盈（案發時22歲，下同）、吳俊傑（16歲）、李苑瑩（21歲）、黃為瀚（31歲）、周貝家（33歲）、高家慧（17歲） 、13歲少年、蘇家揚（16歲）。

各人同被控一項暴動罪，13歲少年另涉管有一支雷射筆及兩把扳手，分別各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；蘇則管有一把扳手及一罐噴漆，被控管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；除謝、吳、13歲少年，其餘5人被控使用蒙面物品。謝早前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

開案陳辭指，2019年10月6日下午，軒尼詩道一帶被數百名示威者佔據，有示威者以雨傘掩護、拆掉鐵欄及執拾磚塊作為路障，亦有人放火焚燒雜物。警方近下午5時半設置防線，示威者繼續集結與警方對峙。示威者向警方投擲汽油彈等，警方則多次使用催淚彈驅散人群，近6時展開驅散行動，並於軒尼詩道外拘捕示威者，包括本案8名被告。