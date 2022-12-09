工展會今開鑼李家超鄧炳強到場　市民一早到場爭購鮑魚 (13:36)

今屆工展會有逾860個戶外攤位，有市民表示今日天氣好，適合到場購物。有參展商認為人流及反應不錯，預計會有10至20%生意額增長。

今早約10時，維園銅鑼灣出口已有約百多人在排隊，至11時正式開場，部分人立即跑到海味攤位「搶鮑魚」，有人疑因此發生爭執。場內所見，不少人帶備購物車，各參展商亦出盡法寶提高銷情，除了有「1蚊1罐鮑魚」、「花旗參任抽」，亦推出大抽獎，得獎者可獲150罐鮑魚；中午12時人流增加，不少攤位門庭若市。

居大埔鄭氏夫婦今早10時半在場外排隊，「開閘」後率先到海味攤位搶「1蚊鮑魚」，她稱「目標咪購買呢啲囉啲，1蚊1罐，最開心㗎啦」，得手後後興奮高舉「戰利品」。她稱海味及約4千元，與以往相若。今年首次搶鮑魚，感到開心。她又指今日氣氛不錯，「幾好呀，好天呀嘛，落雨就唔嚟㗎喇」。

海味攤位負責人羅先生表示，每逢周五、六、日推出88罐鮑魚套裝，1元有齊1罐4隻鮑魚及火腿豬肉，總結去年經驗後認為有利銷情，今年再推該優惠。他對今年銷情樂觀，估計有10至20%增長，又指以往市道「比較難做」，但觀察今年人流及反應後，增強了信心。他說本想安排試食，惟口罩令仍未解除，認為如能提供試食，相信可增加兩、三成生意額。

居屯門的得獎者葉女士今早10已到場外排隊，並抽獎獲得150罐鮑魚，載滿3架購物車，「真係驚喜喎，好少咁幸運」，她說本來預留2000元買海味及辦年貨，但現在唯有擇日再入場。安記海味董事總經理潘權輝表示對銷情樂觀，因為防疫措施放寬，市民可到場散心，又形容工展會是節日活動。他說若能提供試食會更吸引客人，但目前可推出更多優惠應對，例如100元3包冬菇。

李家超出席開幕典禮後首先參觀今屆新設立的「經典懷舊玩具區」，並手持蜘蛛俠模型合照，他逗留數分鐘後轉到「安記海味」攤位，負責人向他介紹福袋及臘腸等，李又拿起兩袋花菇、腰果及福袋拍照。李其後再到「自然派」的攤位，合照時手持合桃酥、雞仔位及兩包魷魚絲。李家超最後到東華三院的社企「兩生花」攤位，並聽取工作人員介紹，表現得十分有興趣，又聯同一眾工作人員做出「我愛香港」及「身體健康」的手語。李家超其後向在場傳媒表示，剛才在兩處分別花費1000多元及500多元，購買冬菇、雞仔餅、福袋、腰果、小食等，被問今日是否辦年貨，他回應指「支持工展會」。被問到是否買花給太太，他說「梗係支持我哋社企呀嘛」，有傳媒問香港與內地通關進度，他則沒有回應。