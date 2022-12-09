盧寵茂：內地健康碼與安心出行屬兩回事　調整政策按疫情不貿然跟內地 (12:18)

盧寵茂出席立法會衛生事務委員會會議時，多次被議員追問會否局部取消安心出行及全面取消的條件。盧寵茂解釋，內地近日推出的「新十條」及取消使用健康碼等安排，特區政府明白及理解，但兩地在一國兩制下背景不同，例如疫苗接種率、防疫屏障、人口及經濟結構等，特區政府審視防疫政策時，從來均考慮疫情發展，亦不會貿然跟隨內地。盧寵茂強調，安心出行及疫苗通行證一直發揮作用，包括曾作追蹤及協助提升疫苗接種率，仍屬重要防疫措施。

至於兩地通關安排，盧寵茂亦指，內地目前只調整「內控」政策，未涉調整境外措施，本港作境外地區仍須遵守內地「5+3」隔離安排，「講通關暫時唔係一個話題」，特區政府會極力爭取增加健康驛站名額，而名額由內地政府設定，能否再增加要視乎內地疫情發展。對於「逆向隔離」進展，盧寵茂表示，因應內地防疫措施改變，推動相關措施會變得更困難，商討時間亦會較長，但指當局會繼續積極與內地溝通。有議員則建議改用啟德的社區隔離設施為「逆向隔離」設施，盧寵茂回應指實施相關建議會有困難，因啟德位置遠離內地邊界，難以確保入境內地前沒有出現交叉感染風險。

曾提新冠絕非流感 盧寵茂：兩者目前病死率相近惟新冠傳播力較強

實政圓桌議員田北辰則關注，盧寵茂今年9月曾指「新冠絕非流感」，隨內地放寬防疫措施，官媒亦引述專家指，可將Omicron視為感冒，問及盧寵茂目前有否新看法。盧寵茂則指，新冠流感確實完全不同，目前有人提及兩者相近是指兩者的病死率，強調新冠病毒傳播力「強好多」。