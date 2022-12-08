涉上水斬人案警拘6人 其中一人屯門遭警擎槍制服 (20:18)

警方經連日來追查，鎖定與斬人案有關疑犯，在昨日（7日）至今日（8日）拘捕6人，年齡24至39歲，涉嫌傷人、行使虛假文書、縱火、危險駕駛、藏毒、無牌駕駛、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛未具有效第三者意外保險之汽車，包括案中主腦，全部有黑幫新義安背景。

其中，警方昨晚（7日）在屯門友愛邨拘捕一名疑犯時，曾出動警方「皇牌」刑事情報科的「Hit Team」攻擊隊追捕，對方一度欲駕車撞向警員，有警員拔槍戒備。

有目擊者在網上指，當時聽到「砰砰聲」，見到一輛私家車被後方相信是警方的貨Van追，撞到前方巴士尾，私家車被夾喺在巴士及貨van之間，「仲踩油扭軑想走」，後方隨即有多人下車衝向私家車，「司機舉手慢慢落車，跟住仲想跑」，隨即被人按在地上，有人大叫看到警方擎槍。

周二傍晚時份，上水新豐路發生斬人事件，一名駕駛平治房車的43歲男子遇伏，遭3名刀手襲擊，他身中多刀，兇徒傷人後乘接應私家車逃去，傷者獲送院治理。約一小時後，青山小欖村路發生火燒車事件，一輛私家車著火焚，懷疑與案有關。