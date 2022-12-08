涉收賄50萬查收債　前同袍供稱被告曾提供「無價值」情報 (19:02)

被告李鴻發（現年52歲）否認公職人員接受利益罪，以及訂明人員接受利益罪的交替控罪。控罪指，被告於2019年7月5日從麥智元接受50萬元的饋贈或報酬等，作為協助黃君游（又名Sam Wong）調查收債的誘因或報酬。

被告的長兄李運發供稱，在家庭聚餐見過事主Sam，估計是妻子的弟弟麥智元邀請他出席。控方讀出手機信息，李運發於2019年跟被告說「幫下阿智（麥智元）拍擋，睇下點較（搞）單野」，李庭上解釋，麥稱其拍檔因生意金錢糾紛被騷擾，惟報案後警方拒絕處理，故想向被告了解原因。

警長李雪輝作供指，他退休前駐北角特遣隊及負責處理非法收數小組，被告在2019年2月23日透過信息向他提及在兩個住址「派陰司紙」、「寫佢係策劃人 和勝和收數集團」及稱「交畀OCTB（有組織罪案及三合會調查科）」，李認為被告向他提供追債情報。

同年3月4日，當時李雪輝退休前休假，被告再發傳送信息予他，稱「明天或後天叫你兄弟入IRF（資料呈報表格）」。不過兩天後，被告又着李不要匯報事件，稱「叫兄弟唔好入IRF住，我叫老友直頭照報案」，李雪輝以信息回覆「Roger」。