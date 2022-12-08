澳門鬆綁入境檢測要求　明言容許病毒「一定程度傳播」 (18:52)

澳門放寬的檢測要求包括取消珠海以外內地人士入境後的檢測要求，相關人士只須持48小時內核酸檢測；珠海入境者則須持有24小時核酸檢測陰性證明；香港、台灣及海外入境人士則改為5天集中隔離醫學觀察，其後3天黃碼，最後一日核酸檢測若陰性就會轉綠碼。另外，澳門亦將改變紅碼區劃定標準，不再將整幢大廈列為紅碼區。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，當局評估澳門最終感染人口約介乎總人口的50%至80%，當局會有序調節措施以免「井噴式爆發」及醫療系統超負荷，並逐步減少核酸檢測，多用快測。至於與香港及國際通關時間表，歐陽瑜表示澳門需與國家步伐一致，認為若未來一段時間措施調整順利，相信入境措施不用太久亦會有調整。

澳門衛生局長羅奕龍就指，政府及企業都必須充分準備，容許病毒在社區一定程度傳播，冀在有序協調下不影響社會運作。當局亦會開始推動分層隔離檢疫，安排輕症者居家檢疫，將推出網上評估系統，讓染疫者按系統分類決定隔離治療安排，估計少於10%患者需要入院。