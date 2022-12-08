工展會明開鑼　參展商對銷情樂觀 (19:02)

有參展商推出每日限定20份的一元罐頭鮑魚吸引市民，攤位負責人雷小姐坦言，近年場內不准試飲試食，的確會影響生意額，但往年不少市民購買一元罐頭鮑魚後都會再光顧，因此對銷情感到樂觀。她期望今年多兩至三成生意額。

另外，有參展商在攤位推出小遊戲，入場人士只須答對有關產品的問題，便可贏得一包500克的大米。該參展商的總經理鍾小姐表示，今年是第四年參展，坦言並非志在生意額，「每年參展都蝕錢」，反而是注重宣傳。不過，她稱展期為期24日，相信選擇在聖誕假期外遊的市民總會有時間入場，期望今年的生意額較往年增長一成。

廠商會副會長施榮恆表示，會場同一時段人數限制為1.5萬人，如超出人數限制，市民或需要在場等候。他預計下午至晚上以及聖誕假期人流最多，市民可在大會網站查閱即時入場人數。

廠商會會長史立德表示，目前機票價格仍然昂貴，而工展會門票價格相對便宜及展期長，不擔心市民在聖誕假期外遊會影響人流。對於內地昨日（7日）宣布10項新放寬防疫措施，他認為本港短期內難放寬至「0+0」，但已釋出很好信息，期望年底有更多放寬。