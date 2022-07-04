新冠疫情 | 本港新增14373宗新冠陽性創7月以來新高　歐家榮憂二次感染增 (17:42)

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（8日）於疫情記者會表示，在過去一周平均每日確診數字較上周上升25.5%，本地個案則上升26.6%，死亡個案亦錄得12.2%的升幅。他又指，安老院舍及殘疾院舍的陽性個案有持續上升，較今年9月初疫情高峰期有約一倍多升幅。

他指，近日疫情持續升溫，料與市民增加社交活動及放寬防疫措施有關，又指未來確診個案仍會持續上升，但難以預計見頂數字，而現時即時病毒繁殖率仍維持大於1，以及污水監測水平亦較今年疫情高峰期高，相信社區上有一定程度傳播。

歐家榮亦表示，過去一周的輸入個案比率仍平穩，抵港人士確診個案繼續維持於約4%，又指現時全球開始流行新變異病毒株如XBB和BQ1.1，本港亦錄得多宗感染變異病毒的本地個案，又指大部分變異病毒株有較高的免疫逃逸能力，擔心會出現更多二次感染個案，現時院舍院友二次感染個案達33.5%，升幅較明顯，社區的二次感染個案仍維持低水平，但有逐漸上升情況，但指屬預期之內。