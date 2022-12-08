政府明起放寬隔離檢疫日數　稱須維持疫苗通難與其他地方比較 (18:34)

醫衛局副局長李夏茵表示，當局檢視由9月6日至11月27日的密切接觸者數據，發現近3成密切接觸者最終會確診新冠病毒，當中逾9成於檢疫第5日確診，相信縮短隔離及檢疫期的風險不大，她又指數據顯示是否接種疫苗或接種劑數對相關間距無明顯影響，故有否接種疫苗者的隔離及檢疫日數亦劃一。

被問到近日疫情升溫，當局現時決定再放寬防疫措施的理據，李夏茵解釋指，當局所有放寬防疫措施決定均以科學數據為原則，重申檢疫的第5日已找到大部分確診的密切接觸者，只有5%在第6、7日找到，又指本次放寬與內地放寬防疫措施無關。

內地昨日公布「新十條」放寬防疫政策，包括除養老院、福利院、醫療機構、中小學等特殊場所外，不查驗「健康碼」，被問及現時本港的防疫措施是否較內地更為「嚴格」以及是否有放寬「疫苗通」的空間，李夏茵表示，不同地方的醫療承受力、社會承受力及「防疫屏障」不同，不可比較防疫政策，但指可以參考其他地方的防疫措施，惟須因應本港疫情發展變化，指內地與本港均強調「風險管控」，而現時本港仍有高風險處所，如養老院、醫院、食肆等，須維持現時相關防疫措施。