青年不滿兩個月遭警三度截查　申司法覆核質疑警截查欠標準 (15:28)

申請人為曾浩明（譯音），答辯人為警務處長和律政司長。入稟狀指，申請人今年10月至11月之間，分別在筲箕灣和西灣河遭警員截停3次，並被要求出示身分證明文件。他質疑，《警隊條例》 第54條訂明警員可以截停行動「可疑」的人，當中沒有清楚交代可疑的範圍，「腐敗的警員可能任意行使權力，將看似犯罪的行為納入自己的敘述」。他認為警員必須指出具體事實，說明被截停者會威脅公共秩序，否則會構成濫權。

申請人引述《基本法》第28條指，香港居民不受任意或非法拘留；警員截停市民的情况等同暫時拘留，而如果警員沒有交代攔截原因，截停行動似乎變得非法。申請人形容，自己遭警員反覆「騷擾」，可能被警隊視作完成日常積效的目標，如果市民任何時候都要向警員出示身分證，無異於隨時遭警員搜身。

申請人又指，自己當日沒有攜帶任何武器，身上只有原子筆，惟涉事警員沒有解釋截停的原因，市民變相要證明自己並非罪犯。他稱以常理而言，遭反覆截停3次並不合理，「警隊高層是否故意漠視培訓，防止警隊出現針對截查年輕人的行動模式，是值得爭議的事」。