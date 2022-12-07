大角咀士多失貓疑被人抱走　目擊者稱抱貓男曾允翌日歸還 (17:49)

店舖負責人梁先生表示，店鋪內飼養了一對貓母女，灰白色幼貓「鴛鴦」剛出生約3個月，性格「怕生保」，不喜歡受陌生人觸摸。他指平日閂鋪時會先檢查貓咪是否安全在店內才離開，惟當天「只檢查了貓媽媽，未檢查貓B」，故重返店鋪，惟發現鴛鴦失去所蹤，懷疑關門時鴛鴦由縫隙跑走。

梁其後翻查閉路電視，見事發當晚10時至11時，有一對男女在門口徘徊，並不停打電話，未幾另一名男子出現，以熟練手法抱走小貓。他又表示，事發時有街坊曾目擊抱貓男子，曾向他透露「鴛鴦」有人飼養，惟男子當時回應，怕貓咪在外難抵禦寒冷天氣，故將牠抱走，翌日將會將貓歸還。惟一周過後，梁仍未見牠歸來，「去到埃塞俄比亞都翻返嚟」，遂報案求助備案。他承認自己有疏忽，但指對方將貓抱走是錯誤行為。梁稱，擔心鴛鴦下落，「都唔知佢會帶走佢做啲咩」。

現場所見，店鋪售賣水果、飲品等，店內有一隻約一歲半大的啡黑色的花貓「忌廉」，為失蹤貓的母親。店舖職員表示牠近日疑失去女兒，變得鬱鬱不歡，茶飯不思。