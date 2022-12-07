理大「圍魏救趙」案19人被控暴動　有代表律師染疫押後訊 (16:19)

被告依次為勞俊軒（27歲）、呂鋒（20歲）、吳進欣（23歲）、倪倬傑（25歲）、蕭竣旻（20歲）、蕭子慧（23歲）、蕭穎鈊（22歲）、黃靖斐（19歲）、黃紫情（26歲）、鄭文豪（19歲）、張振鴻（31歲）、張婉兒（19歲）、趙泳姿（19歲）、鍾凱文（19歲）、古倩誼（21歲）、黃沅詩（18歲）、林堅信（21歲）、李浚維（18歲）及何羚甄（17歲）。19人同被控一項暴動罪；張振鴻另涉管有1枝汽油、3塊布及4個打火機，被控管有物品意圖摧毀財產罪。

認罪被告鄭文豪承認的案情指，2019年11月11日起有示威者發起三罷並進佔理大，同月18日，有市民在網上發起「圍魏救趙」的行動營救理大示威者。當晚約9時，大量示威者在加士居道一帶集結，亞皆老街至梳士巴利道的交通被堵塞，警方於當晚10時到加士居道設立防線及推進。示威者向警方防線投擲至少251枚汽油彈，警方則施放催淚彈驅散。

警方於晚上約11時半展開圍捕，速龍小隊沿碧街轉入彌敦道拘捕213人，包括認罪的鄭文豪。鄭當時戴上防毒面罩、護目鏡、鴨舌帽、身穿黑衣黑褲。另行動中有4名警員受傷，包括被汽油彈殘餘物等滑倒等。