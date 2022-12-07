警稱醫管局莊慧敏夫婦警誡下招認超市盜竊　惟記事冊細節不詳缺簽名 (15:41)

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）被控今年4月23日在黃埔AEON偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司及1包雞，總值1632.8元。

警員鍾兆偉作供指，他當天下午接報後於近5時到達超市的保安室，鍾翻看閉路電視片段，認為事件和保安所覆述相符，兩被告在自助付款機把未經付錢的貨品放入袋帶離超市。在保安室內，已付款和未付款的涉案貨品分開擺放，鍾按照單據點算。

鍾兆偉續稱，他在警車上要求兩被告關掉手機，返回警署檢取手機等財物。他向兩人解釋羈留人士通知書及其權利，否認他或其他警員對被告毆打、脅逼、誘使或恐嚇。

警員在盤問下稱，片段顯示貨品太細小、看不清楚。他承認沒在記事冊註明，該兩句口頭招認由誰作出，他解釋要以「最快、最直接方法記低」；他亦承認沒請被告在記事冊簽名，他稱「一向毋須簽名」，因為被告在會面記錄會簽署作實。