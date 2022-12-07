羅健熙理大外非法集結罪脫　律政司上訴 (16:48)

民主黨回應稱，將一如既往向羅健熙及其家人提供所需支援，民主黨將堅定以一國兩制、港人利益為本，繼續為香港市民發聲。

羅健熙上月被裁定非法集結罪名不成立，同案被告陳重誼（案發時70歲，下同）及譚浩鳴（22歲）、小學教師莫德惠（38歲）則非法集結罪成，另一被告、記者鄧卓儒（26歲）管有物品意圖損壞財產罪脫，但在公眾地方管有攻擊性武器罪成。罪成的4人須還押至12月21日判刑，以待索取背景報告。

練官早前在裁決時指出，羅健熙在案發地點流連，作出顯見的支持和對峙行為，他可能令參與者認為其道不孤，但他沒和示威者互動，他穿白衫及沒攜裝備。他的打扮或想吸引眼球和增加曝光，以號召、鼓勵集結人士，但其計算未必完全和示威者有共同目的，因此裁定他罪名不成立。