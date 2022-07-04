孫玉菡指不宜照搬其他搶人才措施至本港　不考慮為所有來港人才提供住屋補貼 (13:20)

經民聯立法會議員林健鋒以深圳「搶人才」措施舉例，指當地政府會向符合條件人才，提供相對比市價較低的「人才房」，他認為當局應參考鄰近地區的相關措施，制定更吸引條件如推出住屋優惠，又指「唔好成日喺度話我哋夠吸引力」。孫玉菡回覆表示，當局制定招攬人才計劃時有參考世界各地的同類政策，但認為不適宜將其他地方措施「照搬嚟香港」，認為相關措施須基於本港實際情況及獨特優勢，但重申當局為獨有人才例如創科人才，會度身訂造一套資助計劃，包括財務及子女教育等多方面，以吸引高端人才。

立法會議員李浩然批評，當局所推出「搶人才」政策，只為他們提供資訊及有較便利方式來港，認為並非真正「搶人才」，而當局未有為科技界高端人才制定針對性的來港條件，認為當局應主動出擊搶人才。創新科技及工業局副局長張曼莉回應指，當局已推出相關政策，主動吸引高端人才，包括針對基礎科研領軍人才而推出「傑出創科學人計劃」，大力支持本地大學吸引國際傑出創科團隊來港。

另一名立法會議員邱達根則指，當局引入有經驗的人工智能專家等人才時設有條件，讓他們更容易來港，質疑為何引入人才會有前設條件。孫玉菡強調，當局提出推行一系列「搶人才」措施時，包括今年新制定的高端人才通行證計劃，均為透明及清晰列明人才要求。