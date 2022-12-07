梁健輝案死因研訊　陪審團一致裁定死於自殺 (12:09)

事主梁健輝（終年50歲）於1971年4月1日出世，去年7月1日晚上11時20分宣布死亡，其家屬未有旁聽或委派法律代表；有利害關係方為警務處長。

死因裁判官高偉雄引導陪審團稱，若認為死者殺死自己，可採納相對可能性的標準，裁定死者「死於自殺」；若陪審團認為死者沒有意圖殺死自己，或不知道死者如何受傷，則可作出「存疑裁決」。高官總結證供時稱，事主哥哥及上司的說法，均指出事主為人文靜、勤力。事主哥哥提及，事主澳洲回港後，因工作問題與家人產生磨擦，自此甚少談及自己的事情，且他著重私隱，與家人基本上沒有溝通。事主每個月有交家用予父母，亦沒有欠債問題。

高官續指，事主沒有公開表達對政府、警方的立場，或透露自殘傾向，故只可以從事主扔在現場的8隻USB中推斷其想法。事主的電腦及USB均有10張相片，包括涉案的刀、死者把刀藏於大腿的示意圖；另有4份題為「公開的私事」、「後事」、「致香港警察」、「致香港uncle auntie」的文件檔案，事主又在信中斥責警方包庇罪犯、不被制衡，稱「今天發生的事，是希望可以帶來制衡」。

為事主急救的醫生劉兆基供稱，事主的左胸有兩處傷口，並為他進行胸腔引流，事主當晚已流出超過1公升的血液。法醫劉衛國則指，事主死因為胸部刺傷，傷口深度達9.5厘米。

高官又提及，事主襲擊警員後的行為沒有被清楚拍下，片段僅拍到事主的手部有所動作；惟綜合其他片段，「一環扣一環」，陪審團可以推論事主當時的行為。