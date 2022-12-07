3人涉兆康站示威暴動罪成　官指被告逃跑　反問若無辜何須怕警誤會 (11:46)

三男兩女被告依次為23歲地產經紀何嘉俊、20歲男生雷呈昊、35歲售貨員黃健進、17歲女生及24歲女生陳朗婷。5人同被控一項暴動罪；何和17歲女生則涉管有鐵支及噴漆，各被控一項管有物品意圖損壞財產罪。何及17歲女生認罪，其餘3人則不認罪受審。

辯方求情指，本案暴動屬中度嚴重性，建議採納3年半的量刑起點，並考慮被告無案底，過往品格良好，額外減刑3個月。其中陳朗婷親撰求情信，提及自己一直以來熱愛香港，3年候審以來感激親友默默支持、不離不棄，她已完成中文系學士學位，並獲台灣一間研究所取錄，會努力鑽研學術，希望透過文學成為正直善良的人。李官認為被告有真誠悔意，重犯機會低，形容「知錯能改善莫大焉」。

法官李慶年在判辭中指出，雖然沒有直接證據證明被告在被截停前曾作的言行，但法庭仍可根據環境證據，裁斷各人在暴動期間懷有參與意圖，蓄意留守以支持及鼓勵其他示威者；李官認為各被告不可能是路經該處，否則不會跟隨他人逃跑，亦不會佩載示威裝備，又反問「一名無辜的途人，身上沒有佩戴口罩或任何示威裝備，何須擔心被警員誤會？」

判辭中續指，案發片段亦拍攝到其他無辜的途人，但他們的裝束和行徑均與「蓄意留守及參與破壞的暴徒」形成強烈對比，從手套、防毒面罩、頭盔等示威裝備，可推論各被告預計亦知悉有人破壞，肯定他們「有備而來，蓄意留守，提供鼓勵」，裁定3人暴動罪成。