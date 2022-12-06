糾黨欺凌非禮洩密女生 14歲男生三罪成候判 (19:12)

現年15歲的男被告須還押至12月23日判刑，將轉介少年庭處理，以待索取青少年罪犯評估報告及院舍報告。裁判官裁決時指，被告安排女事主X和童黨見面，有人事前以手機信息向被告表明「想郁」X，明顯涉及襲擊，被告肯定欲加入施襲。

被告曾辯稱，他不想見到X和同黨爭執及擔心被打，於是配合童黨，並拍攝過程；對於X替童黨口交，被告感到嘔心，遂別過面沒看。

裁判官不接納被告辯解，稱X遭大力掌摑至垂頭喪氣，片段觸目驚心，令人髮指，X被以性意味粗言辱罵，被告舉機拍攝，與童黨同一陣線及支持他們。雖然被告沒有摑打X，但其作為和主犯沒重大分別，他與童黨共同犯罪，演變成凌辱猥褻事件，他亦知悉手機內藏有涉案影片。不過，沒證據顯示被告教唆另一人叫X口交，故協助和教唆向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪脫。