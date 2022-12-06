鄒幸彤否認支聯會屬外國代理人　形容支聯會案「審訊本質就係政治」 (18:38)

支聯會（已解散）前副主席鄒幸彤作供提及，支聯會在2018年收取「組織4」2萬元款項，是支聯會於2016年至 2019年擴建「六四紀念館」眾籌，該筆款項是「民主中國陣線日本分部」的捐款。對於控方指稱支聯會收取款項，故屬於組織的代理人，鄒表示不解，且款項只佔購買館址的費用約四百分之一。

鄒續提及支聯會的理念，她指支聯會承諾與民主承擔的人同行，「呢個係守咗33年嘅承諾，將一直堅持守落去，無論組織存亡，同行嘅前題係平等同互相尊重」，她重申，並非捐贈最多款項的人便有話語權，反而是付出時間及心血的人士才能影響支聯會的發展。

鄒續指，國安處通知書的影響廣泛，涉及成千上萬人的私隱，「效果係起曬公民社會嘅底」；又斥政府倒轉邏輯，並非指控支聯會與外國有關，故屬於外國代理人，反而是「你講嘅說話唔啱聽，所以你必須係外國代理人」。

控方代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤盤問時指，鄒幸彤選擇以中文作供，是為了宣揚其想法，令審訊政治化，鄒幸彤反駁指，「呢個審訊本質就係政治」，且公開審訊必然有被報道的可能。張續指，鄒幸彤作供時會就翻譯用詞提供意見，質疑她欲以此理由，作為本案將來的上訴理據；鄒表示不同意，重申自己是證人，並非「翻譯官」。案件押後至周六續審。