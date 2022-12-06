情侶2019年沙田衝突被捕涉暴動　罪成各判4年半 (16:56)

男被告為高級文憑學生謝浩綸（現年21歲），女被告為牙醫助護熊詩婷（現年20歲）。女被告未滿21歲，根據《刑事訴訟程序條例》，法庭須優先考慮監禁以外的判刑選項。辯方早前求情時建議索取教導所報告，惟謝官拒絕。

謝官判刑時指，案發時近千人堵路及破壞公共設施，拆毀鐵欄及磚塊，更有人縱火，現場火光熊熊，傳出爆炸聲，造成騷亂，形容示威者肆無忌憚，在警方推進下仍沒有離開；暴動歷時約4小時，對公眾秩序及巿民的威脅程度大，商店無法營業，損失難以預計。示威者更辱罵警方，挑動情緒，加深不同政見者的分歧，破壞警民關係。

謝官續指，無證據顯示被告擔當領導角色，但兩人戴防火手套，「明顯並非只是吶喊助威的人」，而相關暴動案例顯示，刑罰非只針對個別參與者，亦須阻嚇一同造成大規模破壞的人。謝官以4年9個月為量刑起點，而兩人「由此至終全無悔意」，沒有減刑因素，但考慮他們尚算年輕，減刑至4年半。