政府交代「關愛隊」要求　須愛國愛港及支持政府 (16:47)

政府指，遴選工作由「全港評審小組」及「地區評審小組」負責。由民政及青年事務局長擔任「全港評審小組」主席，由副局長擔任副主席，小組成員包括教育局副局長、勞福局副局長、保安局副局長等。「地區評審小組」主席則為民政事務專員，成員包括警務處長、消防處長、食環署長、社福署長等部門首長的代表。

第一階段的「團體甄選」中，「全港評審小組」會制訂準則以評審申請團體，而「地區評審小組」會負責評審團體是否符合準則，目的為確保組成關愛隊的團體愛國愛港，支持和配合政府，具備服務一定地區網絡和服務經驗，擁有跨區域的動員能力，以及凝聚社會並尋求社會資源的能力，只有通過第一階段遴選的團體才可進入第二階段。

第二階段中，參選團體須根據地區民政處制訂的項目綱要提交服務建議書，訂明各服務項目的服務水平和預算開支，團體還可推行額外服務，若團體推行的額外服務，以政策宣傳及教育或大型地區節慶活動為目標或主題，將獲優先考慮。服務建議書亦須提供建議成員名單，成員需愛國愛港並有地區服務經驗。

政府會為關愛隊提供部分資源，每小隊於兩年資助協議期的總資助金額大約為80至120萬，同時成為關愛隊的團體須遵守資助協議，及相關指引及規定，亦須定期提交工作報告及財務報告予「全港評審小組」及「地區評審小組」。地區民政處亦會定期監察關愛隊工作，並有權與持續不達標的小隊終止資助協議，亦可要求團體退還已獲發放的資助。