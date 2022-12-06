益美工程清盤　判頭工人觀塘示威指被拖近2400萬 (16:41)

勞工處表示知悉事件，並已即時與各有關方面聯絡，協商處理事件，並呼籲受影響工友盡快往勞資關係科分區辦事處登記資料。積金局表示已聯絡益美工程的強積金受託人，確認該僱主已為登記僱員作出截至今年10月份的強積金供款，該局指會監察其11月的供款情況，如有拖欠強積金供款，會代受影響僱員作出追討，包括提出民事申索。

約40名判頭及工人今晨到益美國際示威，拖起寫上「慘慘慘」、「工人有汗出，無糧出」等橫額，斥益美為「無良僱主」，拖欠薪金及工程費。判頭葉先生表示，他承接了益美工程的兩個地盤，主要負責唧膠和清潔等，惟益美工程自9月起便沒有支付工程費。他估計，至少有12名判頭受到影響，該公司今晨只有小職員在場，無派員接觸工人。

益美國際上月公布，截至今年9月30日止的9個月，益美工程錄得經審核收益及年內虧損分別約7294.8萬元及7717.7萬元。益美國際稱，由於益美工程於近年一直持續錄得虧損，鑒於香港建造業的負面前景，董事會並無就其於可見將來在財務表現或營運上作出任何重大改善得出任何合理方式或看出任何前景，益美工程的存續未必對集團有需要或有利。