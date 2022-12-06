警搗洗黑錢集團拘13人　處理逾1.6億犯罪得益 (15:39)

警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示，犯罪集團利用即時通訊軟件及社交平台招攬市民開納戶口來收取犯案得益，其後頻密轉帳來清洗黑錢。警方經調查並追蹤騙款流向，鎖定集團一個位於荃灣且24小時運作的營運中心，以「串謀洗黑錢」的罪行拘捕4名骨幹，檢獲多部手機、電話卡、銀行卡及路由器等證物。同日警員另搜查港九新界多個處所，再以涉嫌「洗黑錢罪」及「以欺騙手段取得財產罪」拘捕9名傀儡戶口持有人。被捕13人均為男子，他們分別報稱為速遞員、建築工人及無業等，被帶署扣查。

警方指集團自本年3月起開始運作，它租用低保安設防的大廈單位作營運中心，利用至少104個虛擬銀行戶口處理共超過1.6億港元犯罪得益。集團以每個戶口500元至2000元不等的報酬利誘市民開納戶口，並要求他們提交網上銀行的密碼、名稱等資料。集團會利用傀儡戶口收取刷單騙案、投資騙案、網購騙案等的騙款，其後再經過多次轉帳，企圖逃避執法。

警方提醒市民切勿將銀行戶口、證券戶口等租出、借出、賣出予不明人士處理可疑交易及資產，否則或有機會干犯洗黑錢罪行。