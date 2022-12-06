警隊臨床心理學家分析梁健輝　指梁閱讀新聞後將別人經歷套於自身 (15:34)

隸屬警隊的臨床心理學家何穎思供稱，她根據文件及閉路電視片段撰寫報告。她指，從死者梁健輝（終年50歲）的日記及剪報可見，他有自己的想法，且他每天記錄攝取的卡路里及日常支出，工作記事冊亦有列出事項，反映死者為人有條理、有穩定的生活模式，亦是一名完美主義者。

死者曾就政府的政策如高鐵、強積金表達意見，反映死者具理想主義，對政府施政不滿。近兩年的社會事件、警方對示威者作出的行為及政府應對疫情的方法，加劇死者對政府的不滿；並指死者閱讀相關新聞後，認為警方濫用暴力，更把受害者的經驗套用在自己身上，形成替代性受害（vicarious victimization）。

死者認為要平衡政府及市民的權力，最終計劃是次襲擊，以達成其崇高理想及使命。何穎思又認為，死者的心理狀況觸發極端行為；並同意多閱讀不同角度的資訊，會有助改善情况。何另提及，恐怖主義多數源自對社會及政治的不滿，故教育大眾尤其年輕人，是有效防止極端行為。

香港心理學會副會長、臨床心理學家張傳義則供稱，他曾向死者的上司電話訪問，但未能接觸其直系親屬。張指，死者的襲擊明顯針對警員及警務處，更持同一把刀刺向自己兩次，可見死者存有極端的執念。