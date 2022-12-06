李卓人涉支聯會案申保釋被拒　官指家人已離港潛逃風險高 (15:11)

李卓人今由資深大律師陳政龍代表，控方由高級檢控官李庭偉代表。李卓人向旁聽者揮手和高舉心形手勢，有人叫「人哥加油」。牽涉同案的支聯會前副主席何俊仁早前獲准保釋，今與民主黨前主席劉慧卿、支聯會秘書蔡耀昌等到庭旁聽。

呈張炳良石禮謙信件證屬和理非

申請方在庭上表示，李卓人是本港勞工權益的標誌性人物，也是言而有信的人，他願意遵守國安法的常見保釋條件，包括不會繼續進行或從事任何可能危害國家安全的活動。此外，李卓人的妻女早前離港，李的母親年屆97歲，他希望獲准保釋後專心照顧母親。

申請方提到，李卓人去年4月以近1000萬元賣出自住單位，扣除按揭供款、年邁母親的醫療開支等，李的銀行存款少於100萬元。申請方呈上前運輸及房屋局長張炳良、立法會前議員石禮謙、前議員余若薇和劉千石撰寫的信件，指李卓人是「和理非」的政治人物，並非反中份子，冀法庭考慮其良好品格；律政司一方反對李卓人保釋，指他多次發表公開言論，另有煽惑及參與未經批准集結等6項控罪案底，曾在保釋其間再犯。

陳官考慮後表示，煽動他人顛覆國家政權是嚴重控罪，不信納李卓人獲准保釋後，不會進行危害國安罪活動，加上其家人已離港，潛逃風險不低。陳官提及，針對李卓人的指控相當強，一旦罪成會判處不短刑期，而且國安法生效之後，李卓人仍以支聯會名義行事，因此拒絕他保釋外出。

同案另一被告、支聯會前副主席鄒幸彤日前透過親友在社交網站透露，律政司長林定國本月1日發出證書，引述案件涉外因素、保障陪審員安全及「有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」，因此審訊不設陪審團。