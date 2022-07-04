醫管局莊慧敏涉與醫生丈夫超市盜竊　便衣保安供稱見被告直接將海膽、水果放入袋 (14:51)

被告依次為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），被控今年4月23日，在黃埔花園青樺苑第5期地庫一層及地下永旺百貨，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

承認事實指出，兩人買了23件貨品，另有10件貨品尚未付款，包括日本小玉西瓜和鹿兒島哈蜜瓜；而兩人女兒曾於當晚報警稱父母失聯。

庭上播放閉路電視片段，裁判官梁雅忻提到，首被告似乎沒掃描全部貨品，當有多於一件相同貨品時他會觸碰熒幕。辯方資深大律師駱應淦及大律師布喜后表示，將爭議被告未有付錢的意圖。

超市便衣保安陳行舉作供指，當日下午3時許，目睹兩名被告推着上下層的籃子均載貨品的手推車，到自助付款機結帳。陳稱，顧客購買多貨「容易有啲事情發生」，特別是涉及貴價貨品，遂加倍留意，他見到有貨「無過機」，懷疑兩人盜竊，於是尾隨到停車場，問他們是否「未比晒錢」。兩被告聲稱有付錢，陳於保安室依照單據核對，發現有10件貨品沒付款。