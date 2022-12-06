江澤民逝世｜特首、官員、法官及多個機構同默哀　習近平籲化悲痛為力量 (11:48)

在北京的追悼會早上10時舉行，出席者包括國家主席習近平及中共中央政治局常委等。政治局常委之一、中央書記處書記蔡奇主持追悼會，經過默哀及奏唱國歌後，由習近平致悼辭。習近平回顧江澤民的生平及政治生涯，他以上世紀80年代末90年代初國際國內發生嚴重政治風波形容東歐政局劇變及六四事件，指當時世界社會主義出現「嚴重曲折」，一些西方國家對中國進行所謂制裁，令社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力，讚揚江澤民旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、毫不動搖堅持經濟建設、堅持改革開放，全面加強意識形態工作、積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，穩着改革發展大局，為國家發展打下堅實基礎。

習近平亦讚揚江澤民領導中國加入世界貿易組織、實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成「九二共識」、推動成立上海合作組織，亦提出禁止軍隊、武警部隊和政法機關經商，同時從容應對涉及國家主權和安全的突發事件，例如抵禦亞洲金融危機。習近平亦提及江澤民主動從中央領導職務退下，退下來後亦堅決擁護和支持黨中央工作，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

習近平又表示，黨中央號召全黨、全軍、全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民遺志，以實際行動表達悼念，要繼續保持「只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神」，「不信邪、不怕鬼、不怕壓」。致悼詞環節歷時約50分鐘，其後與會全體向江澤民三鞠躬並奏唱《國際歌》，追悼會約於上午11時結束。

創知中學校長：愛國教育的難得機會

至於在本港，特首李家超、特區政府各司局長、行政會議成員、立法會議員早上10時分別於政府總部及立法會大樓站立默哀3分鐘；終審法院首席法官張舉能等法官及司法人員亦在終院默哀；高等法院職員今早10時全體肅立，地下樓層負責安檢的保安也暫停工作，揮手表示不會安排安檢，待3分鐘默哀完畢才恢復。維港外亦有10多艘政府船隻一同鳴笛。旺角的創知中學師生亦有參與默哀。金銀業貿易場亦於公開喊價市場休市3分鐘默哀。政府亦開放社區會堂讓公眾觀看追悼會直播。

創知中學的800多名師生今早9時許進入禮堂參與「特別早會」，先由教師介紹江澤民生平，隨後在禮堂內升國旗並下半旗，至10時播放北京追悼大會的直播，師生亦一同默哀三分鐘。當追悼大會宣布向江澤民遺照三鞠躬時，在禮堂的師生亦一同向直播影像三鞠躬。該校要求教職員今天穿素服上班。

校長黃晶榕稱活動「不是教育局要求做才做，覺得有需要就做」，形容是愛國教育的難得機會，希望透過悼念讓學生明白中國和香港關係密切，「同升一面旗，同唱一首歌」。被問到年輕學生對江澤民未必認識，黃校長稱該校近日有舉行展覽，亦會在校內電視播放江的生平，相信學生對他有基本認識，望他們藉此學習「偉大國家領導人的貢獻」。

該校中五學生陳灝傳稱對江認識不多，但知道他「在我出世之前做了很多」，形容默哀時心情沉重。他稱尤其記得江澤民親民、風趣幽默，願在人前展示唱歌彈琴等才藝；另一學生梁符琦稱自小聽父母談及江，知道他是中國重要的領導人，有份協助港澳回歸。她稱發自內心悼念，又稱當主持帶領默哀時，眾人悲痛的心情「隔住個Mon都感受到」。

市民嘆失「咁好嘅主席」

其中秀茂坪社區會堂有約300名市民參與，逾8成為長者，大部分人身穿黑衣，戴白色口罩，亦有外傭陪同長者出席。在國家主席習近平致悼詞時，一名婆婆一度「腳軟」，需要在旁的市民扶起，不少長者亦需坐下休息。另外，在現場職員多次提醒關掉響鬧裝置下，仍有多位參與者手提電話響起鈴聲。

居民周伯伯指，對於有機會參加追悼會表示心情開朗。他指，江澤民是一位優秀的共產黨員，曾訪港數次，包括在1997年主持回歸，港人應該尊重他。另一居民謝先生指，江澤民在他的心目中已是家人，對他離世感到悲傷，概嘆「國家死咗個咁好嘅主席」，認為江澤民促進了中美關係，亦向中國人民提供很多福利；居住將軍澳的余先生表示心情沉重，認為江澤民促成本港回歸祖國，因此特意前來悼念，以緬懷江澤民對國家及香港的貢獻。