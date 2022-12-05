結他導師涉教室非禮及襲擊女童　四罪罪成候判 (18:23)

被告陳華龍（39歲）被裁定4罪罪成後，辯方求情稱不爭議大部分案情，重申他有一定悔意，冀法庭為他索取社會服務令報告。

裁判官崔美霞裁決時稱，就3項普通襲擊罪，被告涉摸X的臉部及「捽手指」，惟辯方爭議不涉及暴力，且X沒有受到即時脅逼，認為不屬施襲。崔官則指，被告與X為師生關係，被告負責教授結他，無理由脫下X的口罩或隔著口罩摸其臉部，認為超越可接受行為，屬於不必要襲擊，故裁定他3罪罪成。

另被告提及「提臀運動」並示範，其間觸摸X的臀部一下，崔官指X並非上健身課，被告毋須作出示範，且臀部為女性的私密部位，認為被告藉「蜜桃臀」的議題及示範，有意圖侵犯X。另被告警誡下曾稱：「阿Sir既然你都查到，我唯有坦白承認全部都係我非禮」，又說對不起X；崔官認為，被告錄取口供時，明顯知悉與非禮案有關，故辯方所指被告招認含糊的說法，是毫無基礎。

至於1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，辯方不爭議被告曾捉X的手，摸X的臀部，但爭議不屬嚴重猥褻行為。崔官稱，考慮被告的行為，認為控方未能舉證所有控罪元素，裁定罪脫。