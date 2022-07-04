埃及裔男涉破壞逾200個金塔神像被捕　警稱動機未明惟不涉糾紛或盜竊 (18:18)

警方初步相信被捕男子獨自駕駛其私家車犯案，警方會循多角度調查犯案動機，包括背景及精神狀態，初步排除案件涉及個人糾紛，或者針對某特別姓氏或寺廟神像而犯案，亦排除牽涉盜竊行為。被捕男子持有本港身份證，居於九龍區。

新界北總區刑事部總督察徐嘉穎指，警方自今年四月共接獲15宗鄉郊地方214個屬於不同姓氏的祖墳金塔；以及3間寺廟共6個神像遭到惡意破壞。當中被破壞的祖墳金塔13宗發生於新界北區包括打鼓嶺、落馬洲、元朗、屯門及大埔，另於西貢及大嶼山亦各發生一宗；沙田、葵涌及筲箕灣各有一間寺廟神像被蓄意破壞打碎。所有案件經家屬及負責人點算後確定沒有財物損失。而遭破壞的祖墳金塔多數位於新界偏僻，人煙較少的鄉郊地方，部分位處山坡上，受破壞程度非常嚴重。而被破壞神像的寺廟位處鄰近行車路或行人路，部分神像全被打碎。

高級督察呂文迪稱，經大量數據分析及翻看大量閉路電視片段，發現被捕男子曾經多次駕車出現在案發現場，與案發時間脗合，警方遂鎖定與過往刑事毁壞案件有關。新界北總區重案組探員昨（4日）凌晨約2時15分，於尖沙嘴區拘捕該名38歲男子，同時在其私家車內搜出，懷疑用作破壞的金屬工具，並相信他於當日凌晨零時50分，曾駕車到筲箕灣愛民街路邊一間寺廟，破壞廟內神像。