涉容囚犯用手機及代買煙被控兩罪　懲教助理要求披露監控方法被拒 (16:59)

3名不認罪被告為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明。3人共被控兩項串謀公職人員行為失當罪，王另被控一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正罪。同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺。

控方開案陳辭指，事發於2020年7月至10月，當時在囚的王帝俊和張銳明在維修組工作，楊敬倫負責管理該組囚犯。本案被揭發後，王的囚倉被搜出一部連SIM卡的手機、3包香煙和打火機。案發3個月內，王的手機有2234次電話通話紀錄和1825次短信交流紀錄，部分電話撥予其家人。

針對兩項串謀公職失當罪，控方指王帝俊曾向楊敬倫反映手機信號接收不佳，無法撥打電話，楊遂提議向電訊供應商查詢。根據電話錄音，楊向客服人員反映手機信號較差，並聲稱電話由居於大嶼山的家人擁有。此外，張銳明曾於一個WhatsApp群組表示自己有11包香煙，問李浩維可否將香煙帶予王。群組成員曾討論如何為王的電話儲值卡增值、替王購買香煙等。

針對王帝俊的妨礙司法公正罪，控方指王曾與囚友用自製棋子賭博，遭懲教人員發現。王提出以數千元報酬，換取李姓囚友冒認參與賭博。李後來接受懲教署紀律處分，被罰單獨囚禁14日等，並獲轉帳2000元報酬。