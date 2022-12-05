男警涉指殉職女警「抵死」被控煽動　辯稱僅屬「發晦氣」 (16:28)

被告崔駿民（26歲）當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，他作供指在廣州出生、讀至中三程度，受軍訓式學校影響，他想成為公安、武警或參軍。他於2010年來港生活，中學畢業後在IVE修讀工程，他投考警員4次，在2017年加入警隊。他提及2019年曾經處理「踏浪者行動」，形容辛苦和工時長，警員工作時需要穿尿片。

被告表示得知女督察墮海後，他感到傷心、難過和震驚，當日被告在警署飯堂聽見同僚討論，女督察追截時進入內地水域，被走私船以「回馬槍」調頭撞擊，事故相隔多時才報道，有人說「唔撞死，都浸死」和「冚硬區旗啦」 ，相信女督察遇難。有同僚稱，事前上級不滿走私太猖狂，該隊伍遂要「做場好戲」，並「追過界罔顧伙記生死」，「最抵死係個班高官、狗官」。

被告認為，警方部署不當導致女督察死亡，替她感到不值，而害死女督察的指揮警員需要負上責任。對於被告涉案留言指「換黑色喇水記女幫板應該死咗喇」，他解釋相信警方會把警徽轉為黑色；他又留言指「不過係抵死」，被告說當時心情不好，宣泄情緒才講晦氣說話，形容他對事件「愛之深，責之切」，重申沒想過抵毀女督察。