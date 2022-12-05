扶貧委員會任內最後一次會議原訂明舉行　政府今稱取消未提原因 (16:07)

扶委會秘書處的電郵，又提及《施政報告》已要求政務司長重組扶委會，研究和識別精準扶貧的目標群組，政府稍後會公布成員名單，並會諮詢新一屆扶委會意見，落實精準扶貧的新策略，把資源投放到最需要幫助的人身上。

被問為何突然取消會議、本月內會否公布新一份貧窮報告，政府發言人回覆本報查詢時沒正面回應，僅重申《施政報告》宣布本屆政府策略是精準扶貧，已推出「共創明『Teen』計劃」，並已要求政務司長重組扶委會，研究和識別其他精準扶貧的目標群組，又指本屆扶委會任期12月31日屆滿，政府稍後會公布新一屆扶委會成員名單，待新一屆扶委會明年年初成立後，政府會馬上開展有關工作，並視乎工作進展，適時公布有關措施取得的成效。