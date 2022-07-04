「拯救遺棄寵物中心」創辦人被票控殘酷對待動物　稱未閱畢文件獲准押後審訊 (13:15)

被告黃慧賢（64歲）獲准以1000港元保釋外出，另不得離港及直接或間接接觸控方證人。傳票控罪指，被告在2021年8月5日天水圍流浮山上白泥31號「拯救遺棄寵物中心」內胡亂或不合理地因疏忽照顧，導致5隻狗隻受到不必要的痛苦。

庭上披露，被告與中心一名董事因照顧犬隻問題意見不一，其後該董事離職。該前董事於去年7月報案，指中心有犬隻受虐待。同年8月，警方、漁護署及愛護動物協會到上址突擊搜查，發現290隻狗隻、4隻貓、2隻鳥龜及1隻豬，現場有足夠食物及水，環境適切，惟其中5隻狗出現健康問題。

被告表示她為場主，有責任照顧場內所有狗隻，惟涉案5隻狗隻屬於前董事，被告及其他義工不得接觸涉案狗隻；另爭議控方的獸醫報告，惟她提及未有時間閱畢報告。

暫委裁判官鄭潤聰稱，本案控罪嚴重，被告或被判監；在控方不反對下，鄭官遂把案件押後再訊。鄭官指「香港人個個都忙，我都好忙」，法庭日誌亦相當緊張，促被告盡快索取法律意見及閱讀文件，「一日睇一版，一個月都睇咗30幾版啦」。鄭官最終又提醒被告，若狗場的工作太繁忙，便應尋求協助，直言「你自己諗清楚佢啦」。