患結腸症男學生涉將軍澳警署外損玻璃窗認暴動罪　囚兩年八個月 (13:12)

被告譚嘉強（現年24歲）及到庭旁庭的胞姊聞判後眼泛淚光。姚官在判刑後寄語被告不要氣餒，在獄中好好反思，完成學業後努力工作報答家人。被告回答「多謝法官閣下」。

辯方求情指，被告父親曾切除一隻腳，行動不便，母親亦身患重病，雙親未能到庭，望向法庭表達他們深感難過及遺憾。被告一家依靠姊姊任美甲師養家，但她受疫情影響收入，月入僅萬餘元；被告「由出生到現在都唔係幸運嘅人」，他出生兩星期便須接受手術切除大腸及部分小腸，屬亞洲首例，其後一直有失禁問題，須每兩小時如廁，一生人未曾睡多於兩小時。

辯方續稱被告即使身體殘缺，仍沒有放棄，完成副學士課程後攻讀學士，差幾分學分便能畢業，校方指若他在兩年內未能完成學分，將需要重新入學，所花費的時間和金錢將付諸東流；被告明白做錯事需要承擔，但希望法庭考慮其身體及家庭狀況，酌量減刑。

姚官判刑時指，本案的暴力程度高，有示威者使用大型丫叉擲物，警署受的破壞嚴重，須逾13萬維修費，而被告非領導者但亦有擲磚破壞警署玻璃，故以4年半為量刑起點，考慮其特殊身體狀況，減至3年9個月起點，認罪後減刑至32個月，另須向政府賠償3000元。