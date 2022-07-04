將軍澳線故障｜市民紛轉乘巴士人龍處處　批港鐵事故「密咗啲」　排隊安排「亂咗啲」 (12:02)

市民Fanny表示原先打算由鑽石山出發前往寶琳上班，惟至10時45分仍在調景嶺站外，距離上班時間剩15分鐘，她預料會遲近1小時。她指上車看新聞才獲知港鐵故障消息，因此到寶琳站外轉乘接駁巴士。被問及港鐵事故，她表示「密咗啲」，對於港鐵的安排，她透露「路面排隊亂咗啲」，但站內有足夠指示。

在將軍澳醫院工作的林小姐指由觀塘出發上班，惟遇港鐵故障，距離上班時間僅有15分鐘時仍在輪候接駁巴士。她指「遲15分鐘內扣15分鐘；遲15分鐘就扣半個鐘」，形容心急如焚，曾打算轉乘的士，但相信亦會有多人排隊，因此打消念頭。

另外一名手執拐杖，行動不便的陳伯伯排至龍頭位置，準備登上接駁車，透露排隊將近15至20分鐘。他稱剛由旺角乘搭港鐵出發，打算前往康城，不滿港鐵經常故障，為乘客帶來不便，「你睇下幾多人」，對排隊感到疲倦。

退休人士余先生則由東涌出發前往將軍澳，表示第一次遇到港鐵事故，但他透露輪候接駁巴的時間較快，不足10分鐘已可登車。他又指港鐵頻現事故，「啲門會飛脫出嚟」，乘坐港鐵時會避免站近車門及車廂接駁位位置。