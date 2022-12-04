警巡荃灣及觀塘派對房間及按摩院　7客無掃安心遭罰款 (08:34)

荃灣警區特別職務隊聯同雜項調查隊及反三合會行動組人員昨展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間及按摩院，分別在柴灣角街、荃灣街市街及川龍街的3個單位內發現共3男1女，年齡介乎25歲至66歲，未有掃描安心出行二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，一名30歲姓黃派對房間男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，被扣查調查。

另外，觀塘警區重案組聯同雜項調查隊人員同日晚亦展開行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，人員發現成業街15至17號一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。單位內2名男子及一名女子，年齡介乎22至24歲，未能出示安心出行掃描紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方稍後會向該處所負責人發出法庭傳票。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。