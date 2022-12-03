駱惠寧相信宣講團可助本港深化二十大精神 李家超：未來五年屬關鍵期 (16:24)

中聯辦主任駱惠寧致辭時表示，相信中央宣講團帶來的權威宣講有助本港社會進一步深化對二十大精神理解和把握，帶動社會學習和宣傳二十大精神，期望各界以是次宣講會為契機，持續全面學習、全面把握和全面落實上「見真章」，推動二十大精神在本港落地見效。駱惠寧又指本港以前所未有熱情宣揚和貫徹二十大精神，中央宣講團專程來港是體現黨中央對一國兩制事業的高度重視，及對特區的親切關懷。

行政長官李家超在致辭時，向與會者提出三個期望，包括深入了解二十大報告內容，舉例有關一國兩制重要論述，二十大報告總結實踐一國兩制取得歷史成就，系統講述新時代堅持和完善一國兩制新理念、新思想和新戰略。他形容與會者是不同領域翹楚，期望通過他們推動，將學習二十大報告精神「輻射出去」，帶進不同社會場面和階層；又呼籲與會者在各自崗位上繼續發揮力量發展經濟、推動創新、改善民生及團結奮鬥，為國家創造歷史偉業及為本港新篇章作更大貢獻。

李家超指國家主席習近平在二十大再次強調一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，亦是本港保持繁榮穩定的最佳制度保障；又提及本港回歸以來面對多次挑戰，包括國際金融危機和新冠疫情，在中央政府支持下都能戰勝和浴火重生。他提及未來五年是本港開創新局面的關鍵期，當前國際形勢複雜多變，本港必須提升競爭力，正確了解二十大精神和實踐一國兩制的行穩致遠，有助本港融入國家發展大局。