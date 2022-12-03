油麻地「圍堵理大」暴動案首定罪　11人暴動罪成 (15:20)

2019年11月警方圍堵理大，有市民在附近發起「圍魏救趙」行動引發警民衝突，213人在油麻地被捕，其中11男否認控罪受審後，今（3日）在區域法院（移師至西九龍裁判法院）被裁定暴動罪成，其中4人再被裁定藏武等罪成，11人須還押至12月17日求情，12月31日判刑，屆時連同早前已認罪的「12港人」郭子麟及IVE學生一同處理判刑。警方在庭外表示，本案為首宗經審訊後被定罪、聲援理大的油麻地暴動案，警方歡迎法庭裁決。
11名被告今被裁定暴動罪成，依次為文員李卓珩（案發時23歲，下同）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）、無業的張賀祺（28歲），被指於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。
其中7人另涉藏武等罪，當中4人罪成，3人罪脫，如下：
○ 李卓珩「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成、「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪脫
○ 謝澔庭及陳駿煒分別「管有物品意圖摧毀或損壞財物」罪成、「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪脫
○ 馬宇亮「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成
○ 劉嘉樂、鄭家裕、廖卓賢「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪脫
暫委法官香淑嫻頒下判辭指，11名被告非居於暴動範圍，卻身穿示威者常見衣着，在場與警方對峙，藉以壯大示威者聲勢，鼓勵他人成為暴動一分子，並作出破壞社會安寧的行為，裁定各人暴動罪成。
法官續指，李卓珩及馬宇亮分別管有雷射筆及汽油彈，兩者可用作傷害人身，汽油彈更是示威者用以對付警方的武器；此外，陳駿煒管有的打火機燃料可用作縱火，謝澔庭身上的噴漆則可塗鴉或遮蓋公物，裁定4人面對的相關控罪罪成。
相關字詞﹕暴動罪