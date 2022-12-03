陳浩濂邀法國商界下月來港參加亞洲金融論壇 (15:04)

陳浩濂過去兩天出訪法國巴黎，推廣香港金融業務，要「說好香好故事」。他回覆本報查詢時說，香港入境防疫要求是外商十分關注的一個議題，又指「一些與會者的理解還停留在數個月前的措施」，即以為仍要入境隔離。陳說有向他們解釋了現時入境不需要作隔離，只是到埠後要做核酸檢測及三天醫學監察和「黃碼」要求，萬一確診也可以於酒店原址隔離。

陳稱，接觸的外商都認為現在的防疫安排可以接受，表示會考慮短期內來港到訪。他指也有個別與會者表示近期已經來過香港，亦認為新安排十分暢順。

陳於周四在巴黎出席第十九屆歐洲家族業務論壇，以「香港作為國際金融中心的優勢和最新發展」為題作演講，介紹香港在「一國兩制」下擁有資金自由流動、稅制和普通法制度等制度優勢。陳指香港作為世界第二、亞洲第一大跨境理財中心的的規模優勢，能有效地為家族辦公室帶來不同投資服務和機會。他指論壇期間與不同家族作個別會面，指他們對港府提供的稅務寬免均十分感興趣。

陳形容這次訪問收穫甚豐，讓當地人士更清楚了解香港金融領域的未來發展，有助加強香港和巴黎的國際金融中交流，尤其是在金融科技和可持續金融的領域。他今日結束行程返港。