警打擊馬路違規　票控155行人4司機　流動錄影揭207車未讓行人將檢控 (11:55)

港島總區交通部聯同港島各警區人員及交通督導員周四至周五在港島各區進行代號「同行者」（AUTOBINDER）的行動，打擊有關車輛沒有讓斑馬線上的行人先行及行人胡亂過馬路的行為，以保障市民尤其是長者的道路安全。

警方提醒各位市民，尤其是長者，切勿胡亂過馬路，應該使用合法過路設施橫過馬路，時刻遵守行人過路燈號及密切留意路面情況。

警方譴責「斑馬線不讓行人」的自私行為，有關駕駛人士為求一己方便而犧牲其他道路使用者的安全，有關駕駛行為有可能對行人構成危險，根據香港法例，斑馬線上的行人享有優先權，司機須讓行人先行。警方對「斑馬線不讓行人」的自私行為會採取零容忍的態度，如果情節嚴重，對路人構成危險，會毫不猶豫拘捕有關司機「不小心駕駛」或「危險駕駛」。