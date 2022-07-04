湯家驊指可由本港立法機構處理國安法上不足惟需時較長 交由人大釋法更好 (11:55)

他舉例指，以「免針紙」一案為例，若法庭相關裁決顯示法律有漏洞，就應交予法律機構處理，又稱本港立法機構可處理海外律師能否處理國安法案件一事，但需時較長，交由人大釋法會更好。他又指，不評論律政司處理今次案件工作上是否有不足，而法庭作裁決時須考慮訴訟雙方理據，不能怪原審法官及終審法院的裁決。他期望釋法不會影響本港的普通法制度，盡量維護終院的獨立及威信性。

至於《港區國安法》規定處理相關案件須由指定法官審理，但未有規定指定律師，湯家驊則表示，不認同這為立法上漏洞，但指案件中討論國家機密亦「避無可避」，法庭上除律師外亦有其他人員在場。

湯家驊：應重新修定《法律執業者條例》 以處理海外律師來港執業安排

湯家驊又認為，本港應重新修定《法律執業者條例》，特別須處理英國大律師來港執業安排，指相關條例涉及法理及歷史問題。他稱可基於兩項原則以決定是否容許海外律師來港，包括他們有否獨特專長，以及訴訟人能否找到律師代表。湯又表示，本港現時有逾百名資深大律師，認為絕大部分律師有能力處理《港區國安法》案件，指不覺得英國御用大律師Tim Owen有三頭六臂或有出人意表的表現，可讓黎智英案「起死回生」。