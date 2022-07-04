再有國際比賽錯播國歌　港運動員「T」字手勢叫停　港協暨奧委會：已責成調查原因 (11:10)

早前亞洲七人欖球賽韓國站發生播錯國歌及區旗出錯事件，港協暨奧委會後公布新指引，包括運動員要以「T」字手勢向主辦機構示意反對等。昨（2日）於杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽頒獎禮上，大會錯播國歌，香港運動員連煒楨隨即以「T」字手勢示意叫停，約1分鐘後，大會播放正確國歌。港協暨奧委會今（3日）發聲明，指舉重健力總會早前已向相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會提供正確版本的國歌，包括國歌名稱，以及區旗的規格，已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。
「2022亞洲經典健力錦標賽」由亞洲健力聯盟主辦，香港選手連煒楨在「女子元老組47公斤級別」賽事中奪得金牌。昨日官方上載至YouTube的視頻顯示，頒獎禮奏唱國歌環節，大會錯播《願榮光》英文版，奏唱前的廣播亦為「National anthem of Hong Kong」。
身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今早出席電台節目後回應錯播國歌事件，表示對相關運動員的做法感到滿意，但指港隊隊長應事前須親自或指派負責人確認國歌是否正確。他還表示，現時港協暨奧委會公布的指引已「恰當和充足」，惟執行未必做到最好，認爲當局可再次提醒多有外出參賽的隊伍跟足指引，相信不會再發生類似的情况。