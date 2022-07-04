再有國際比賽錯播國歌　港運動員「T」字手勢叫停　港協暨奧委會：已責成調查原因 (11:10)

「2022亞洲經典健力錦標賽」由亞洲健力聯盟主辦，香港選手連煒楨在「女子元老組47公斤級別」賽事中奪得金牌。昨日官方上載至YouTube的視頻顯示，頒獎禮奏唱國歌環節，大會錯播《願榮光》英文版，奏唱前的廣播亦為「National anthem of Hong Kong」。

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今早出席電台節目後回應錯播國歌事件，表示對相關運動員的做法感到滿意，但指港隊隊長應事前須親自或指派負責人確認國歌是否正確。他還表示，現時港協暨奧委會公布的指引已「恰當和充足」，惟執行未必做到最好，認爲當局可再次提醒多有外出參賽的隊伍跟足指引，相信不會再發生類似的情况。