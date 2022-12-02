戀童癖非禮案積犯囚6年4月個月 官促修例提高刑罰 (19:16)

保安局回覆查詢指，法改會在《性罪行檢討中的判刑及相關事項》及《檢討實質的性罪行》兩份報告書，提出超過70項建議，局方會一併研究報告內的多項建議，並參考海外司法管轄區相關法例的最新發展，制訂法例修訂建議。局方會適時就建議進行公眾諮詢，並提交立法會審議。

庭上透露，被告張國業（現43歲）患有戀童癖、施虐癖以及「混合型性格障礙」等，容易無視社會規範，感受不到所犯罪行的嚴重性。此外，被告過往有11項控罪的案底，其中5項都是非禮罪。本案發生於2019年11月，被告因另案入住中途宿舍，舍監知悉被告容易有性衝動，盡量避免被告單獨外出。惟舍監在事發當日放假，被告趁機逃離宿舍，因此犯下本案。

黎官判刑指，非禮是嚴重罪行，法庭有責任保護未成年兒童不受性侵，讓穿校服的女童可以安全回到家中。黎官又指，本案涉及多個加刑因素，包括被告與受害女童的年紀相差近30年，被告亦曾使用一定程度的武力，包括箍頸拖行女童。考慮到本案不涉及更嚴重的侵犯情節，而且女童大叫後逃走，黎官判被告囚6年4個月。

黎官提及，被告上一宗非禮案判刑時，法官杜麗冰已關注控罪的刑期阻嚇性是否足夠。事隔至今約8年半，黎官指法改會已發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，律政司則將量刑建議交予保安局考慮，局方尚未啟動立法程序。黎官表明，即使以最高10年刑期作為本案的量刑起點，「相信對被告都沒有任何警剔作用」。