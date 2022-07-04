5人涉金鐘「反極權遊行」認暴動罪入獄30至36個月　官指案件屬悲劇推手卻享政治紅利 (18:48)

6名被告為劉上誌（現18歲）、黎浩彬（23歲）、江璧怡（28歲）、洪聰滿（28歲）、陳航生（22歲）、劉文輝（31歲）。

法官判刑指，示威者衝撃象徵香港行政核心的政總，多次投擲汽油彈，又堵路癱瘓交通，可說是觸目驚心，而案發兩日後便是國慶日，衝撃政總突顯了嚴挑戰特區政府和國家的權威，加重本案刑責。

對於有被告聲稱有人免費提供防毒面具等裝備，法官直言若說沒有「大台」策劃，實在匪夷所思，即使各人辯稱只是參與者，但人多勢眾才使示威者勇武兇殘，形容他們「以為自己是如狼般勇猛的戰士」，卻不知為何而戰，對此感到可悲。法官指，各被告終身刻着案底的烙印，相反，正享受政治紅利、「藍天白雲，自由自在」的真正推手，卻瀟灑地做旁觀者，反問他們有否為6人及其家人的悲苦「埋單」？

法官最終接納報告建議，判處18歲的劉入教導所，餘下5名被告則以監禁4年作為量刑，連同認罪扣減，除註冊護士江璧怡外的4男判囚36個月。法官續考慮到江在信中自省，又得到政府對她參與社區疫苗接種計劃的嘉許狀，具有南丁格爾的神髓，相信她已洗心革面，酌情再減刑6個月，入獄30個月。