涉「扮打針」案護士囚半年　另五人囚兩至三個月 (17:03)

任職護士的何嘉雯、主婦廖凱殷早前認罪候判；兩姊妹鄭雅怡及鄭斯蔚不認罪受審；另3人則獲准簽保守行為；

屈官首先處理兩名不認罪者的裁決。她歸納兩人在錄影會面承認感到案發時護士沒有注射疫苗，但她們沒有向任何醫護人員查詢，亦取走接種紀錄，並非正常合理反應，唯一合理推論是兩人知悉不會打針，故選擇沉默。終裁定兩人罪成。鄭斯蔚聞言不住落淚。

案情顯示兩人因患長期病，擔心疫苗的副作用，兩人原本獲豁免打針，但案發時豁免將失效。辯方求情時透露，姊姊鄭雅怡患高血壓及內分泌失調，妹妹鄭斯蔚則患皮膚病；又求情指兩人與父母同住，兩老因本案非常憂心，身心俱疲。

屈官在判刑時指，何嘉雯是專業人士，面對疫苗的疑問，應分析其個別情況，但她反而串謀欺騙政府，行為「令人失望」，更涉及違反誠信，較其他被告嚴重。她重提辯方指案件影響其工作，但被告要為自己的行為負責，「可以話係與人無尤」；其餘被告若擔心副作用，應諮詢專業意見釋除憂慮，而非欺騙政府。

何嘉雯面對的兩項串謀欺詐罪各以9個月為起點，認罪減至半年，同期執行；另3人的一項控罪則以3個月為起點，認罪的廖凱殷減至兩個月，另外兩人則囚3個月。