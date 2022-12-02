選管會主席陸啟康自比球證　被問投票率低稱「多人睇波球證一定開心啲」 (17:34)

陸啟康亦說，希望上任後多接觸年輕人。被問及年輕組群的選民登記率下跌，他說有很多原因難以評論，但說香港是多元社會，不能強逼他人，也不能阻止他人有不同看法，只能多解說、避免對選舉制度有誤解，看看「可否用球證魅力感受人去看」。

冀改善選舉安排免引無心之失

他又稱可更人性化及更有效率處理選舉安排，包括對選民、參選人、工作人員及公眾都人性化。他舉例說，很多參選人反映選舉指引非常複雜，可能令人犯下無心之失，認為可探討是否優化選舉程序，令選舉指引更容易遵守。不過，他強調，選舉法例為確保選舉公平公正誠實，如果放寬要求，一定要審視與這些原則是否有衝突。

陸官又說，選舉工作人員過去經常工作至通宵達旦，認為可考慮選舉時間是否需要那麼長。他未提及具體目標，但承認縮短投票時間的建議敏感，根據過去選舉報告書研究不一定影響選民投票意向。他強調，處理建議時，不能「一言堂」處理投票時間問題，要參考資料及諮詢外界，不能「離地」。

選舉事務處過去多次發生選民資料外洩問題，陸官說，外洩事件後每次都做了檢討及跟進工作，例如政制局、資科辦及選舉事務處成立小組，私隱專員公署也調查中。他說，不能擔保將來不會發生，但強調選管會一定意識到外洩的危險性及保障資料私隱重要性。