死因庭提梁健輝遺書　批警方執法稱欲透過行動制衡 (15:38)

負責調查死者梁健輝（終年50歲）遺物的國安處警員劉錦釗供稱，現場檢取8隻相信是屬於死者的USB，一隻已損壞，其餘7隻均有10張相片，包括涉案的刀、死者把刀放置大腿的示意圖及死者照片；另有4份題為「公開的私事」、「後事」，「致香港警察」、「致香港uncle auntie」的文件檔案。前2份檔案中均為死者交代身後事，他為無法預先辭職而向同事致歉，並交代把遺產捐贈予記協；又希望死後可以海葬。

至於另外2篇文章，高官關注，若然與死因無關，警方會否反對讀出；代表警務處長的大律師陸栩然表示不反對，重申警方譴責所有暴力行為。高官考慮後下令引述文章的內容，亦提醒陪審團，此死因研訊並非探討死者的犯案動機。

「致香港警察」一文提及，警方過去兩年打傷市民又不承認責任，指責警方包庇罪犯，但不被法律制衡等。「致香港uncle auntie」則提及，社會有很多罪行，包括警方罪行；又稱今天發生的事，是希望可以帶來制衡，認為「這個世界沒有命中注定，只有坐以待斃」；如果行動成功，是因為保密及小規模、出其不意。文章尾段，死者稱隱約已見到生命另一端，慨嘆人類最終體能慢慢下降，最終「在床上慢慢枯萎」等。