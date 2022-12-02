童樂居案24歲被告否認9項虐兒罪　稱非體罰僅「合理改正」 (15:33)

被告李慧雯（24歲），9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪發生於2021年11月19日至12月20日，涉及9名1至2歲的受害兒童、7次襲擊，包括拍打兒童前額及頭部、將兒童揈向後方等。

辯方陳辭指，被告在庭上承認行為粗魯，惟涉案兒童年約1至2歲，言語能力不高，她不時需以身體語言輔助，當時她或只是向兒童示意，而非構成襲撃的行為，此外法庭需考慮被告是否有意圖令兒童受到不必要苦楚、以及事件的後果，辯方直指，本港案例不多，但大部分兒童受虐後都有明顯傷痕或醫療報告，本案卻無相關證據，即使兒童曾哭泣，亦不等同受到不必要苦楚。

辯方續指出，被告的行為不是事後報復，不屬「體罰」，但可能涉及「合法改正」，即在兒童做出過份頑皮的行為時，須即時制止，辯方引述蘇格蘭案例指，一位母親因被女兒咬手，而立刻（Instantly）打女兒頭部一下，法庭便接納此屬合法改正。

辯方重申，法庭需仔細考慮案件背景及時長、涉事兒童的年紀、被告的行為及相關法律原則才作出裁決。