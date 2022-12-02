小學教師涉將學生推向牆　辯稱為阻擲筆 (15:14)

被告高偉業（52歲）報稱教師，否認於2021年4月30日，在香港某學校身為超過16歲而對一名兒童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童。

庭上播放現年12歲的男童X，在去年11月錄取的會面紀錄。男童供稱被告是他的常識科老師，案發時是常識課，亦是當日最後一節課，被告播畢影片後，不少同學在課室玩耍，被告沒有理會。男童稱他因看不清白板的家課欄，故離開座位抄摘家課，他回到座位後，將一支原子筆擲向隔壁無人使用的桌上，隨即遭被告推向牆，捉住他的右上臂，大力捏其右臂約一分鐘後才放開，他感疼痛，回座位哭泣。

放學後，被告帶男童敷冰及致電其母親，母親帶兒子到律敦治醫院求醫。控方向視像作供的男童展示驗傷圖片，男童稱圖片顯示指痕，是因被告大力捏他，致出現瘀傷。事發後6天，警方再拍攝男童的傷勢，男童指圖中仍可見瘀傷，但略為模糊。

辯方盤問指，事發時被告欲制止男童掉筆，故捉住他，起初沒有很用力，是因為男童掙扎，才加大力度。男童承認有掙扎，但強調被告「一嘢捉就勁痛，佢啲指甲仲要吉落嚟我啲肉度」。