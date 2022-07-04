江澤民逝世｜港區人大早上到中聯辦弔唁　有市民攜紅玫瑰到場拍照被警帶走 (15:02)

前國家主席江澤民逝世，中聯辦設靈堂接受各界弔唁，中聯辦今（2日）續下半旗致哀，大樓外設獻花處，多名港區人大代表包括陳智思和基本法委員會副主任譚惠珠今早亦有到場。近中午12時約有20名市民帶同鮮花到場。一名身穿紅色格子襯衣的男人攜紅玫瑰到場拍照，被警員截查，該男子期間不停大叫「紅色資本家啊！你知唔知啊？」，盤問約10分鐘後被帶上警車。
近中午十二時，中聯辦附近多處，包括朝光街和德輔道西都有警員駐守，中聯辦於德輔道西的後門外有兩架戰術巴士戒備。
現場所見，中聯辦外的獻花處陸續有約20人攜白花和黃到場悼念。有市民站在弔唁冊前憑弔10分鐘，來回翻看弔唁冊數次才離開。一名身穿紅色格子襯衣的男人攜紅玫瑰到場拍照，被警員截查，該男子期間欲解釋紅玫瑰的含義，不停大叫「紅色資本家啊！你知唔知啊？」現場有弔唁人士指罵他「你咩事啊，人哋係大偉人！」。該名男子隨後被警員帶上警車。
多名港區人大代表包括陳智思、譚志源、陳曼琪和鄺美雲等人，以及基本法委員會副主任譚惠珠今早亦有到場，譚表示很懷念江澤民，指「他很清楚香港情况，是中西薈萃」，並形容江「很能談天、和藹可親」，其為人十分健談。第二節弔唁於下午兩時半開始，文化體育及旅遊局局長楊潤雄於約2時34分到場，逗留7分鐘後離開。他昨日並無隨司局長到場。另中電主席米高·嘉道理、前立法會議員馮檢基與民協主席廖成利亦先後到場。行政會議成員湯家驊則致送花牌。
馮檢基表示江澤民施政期間「容許反對，即不同意見的聲音」，讓香港政府能直接向中央反映意見，形容此舉「最能反映一國兩制」。同時為區議員的廖成利指，江的離世值得懷念，並稱讚他為人「十分開明」。
記者現場所見，下午前來弔唁和獻花的人明顯較多，須每次分流成20至30人一批入場，他們多以團體形式到場，截至四時半約共有百餘人出席。以團體出席的人的衣服上大多貼着白花貼紙，記者問及貼紙的來源，他們則停頓了一下，有人指「不知道，同事給的」，亦有人表示「是一早準備好的」。另有一組團體前來弔唁時，其中一名成員向其他人派發貼紙，他表示是「團體的貼紙」，惟追問是否官方派發的細節時他匆忙離開。
市民馮婆婆攜白花到場，她對江澤民的離世表示惋惜，認為「他是比較偉大的領導人」，仍深刻記得江就香港回歸的問題上說過「河水不犯井水」，指他在任期間對香港回歸作出貢獻。