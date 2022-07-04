江澤民逝世｜港區人大早上到中聯辦弔唁　有市民攜紅玫瑰到場拍照被警帶走 (15:02)

近中午十二時，中聯辦附近多處，包括朝光街和德輔道西都有警員駐守，中聯辦於德輔道西的後門外有兩架戰術巴士戒備。

現場所見，中聯辦外的獻花處陸續有約20人攜白花和黃到場悼念。有市民站在弔唁冊前憑弔10分鐘，來回翻看弔唁冊數次才離開。一名身穿紅色格子襯衣的男人攜紅玫瑰到場拍照，被警員截查，該男子期間欲解釋紅玫瑰的含義，不停大叫「紅色資本家啊！你知唔知啊？」現場有弔唁人士指罵他「你咩事啊，人哋係大偉人！」。該名男子隨後被警員帶上警車。

多名港區人大代表包括陳智思、譚志源、陳曼琪和鄺美雲等人，以及基本法委員會副主任譚惠珠今早亦有到場，譚表示很懷念江澤民，指「他很清楚香港情况，是中西薈萃」，並形容江「很能談天、和藹可親」，其為人十分健談。第二節弔唁於下午兩時半開始，文化體育及旅遊局局長楊潤雄於約2時34分到場，逗留7分鐘後離開。他昨日並無隨司局長到場。另中電主席米高·嘉道理、前立法會議員馮檢基與民協主席廖成利亦先後到場。行政會議成員湯家驊則致送花牌。

馮檢基表示江澤民施政期間「容許反對，即不同意見的聲音」，讓香港政府能直接向中央反映意見，形容此舉「最能反映一國兩制」。同時為區議員的廖成利指，江的離世值得懷念，並稱讚他為人「十分開明」。

記者現場所見，下午前來弔唁和獻花的人明顯較多，須每次分流成20至30人一批入場，他們多以團體形式到場，截至四時半約共有百餘人出席。以團體出席的人的衣服上大多貼着白花貼紙，記者問及貼紙的來源，他們則停頓了一下，有人指「不知道，同事給的」，亦有人表示「是一早準備好的」。另有一組團體前來弔唁時，其中一名成員向其他人派發貼紙，他表示是「團體的貼紙」，惟追問是否官方派發的細節時他匆忙離開。

市民馮婆婆攜白花到場，她對江澤民的離世表示惋惜，認為「他是比較偉大的領導人」，仍深刻記得江就香港回歸的問題上說過「河水不犯井水」，指他在任期間對香港回歸作出貢獻。